В Рыбинске при пожаре в квартире погибли двое мужчин

При пожаре в Рыбинске погибли двое мужчин, двое пострадали. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар, который произошел на улице Куйбышева в Рыбинске ночью 29 января, унес жизни двоих человек. Еще двое находятся в больнице.

- Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 22:58. На место выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Ликвидирован пожар был в 00:20 30 января, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь, бушевавший в квартире, полностью уничтожил все имущество в ней, выгорел балкон. Закопчен и подъезд.

По словам очевидцев, в квартире нередко собирались маргинальные личности, так было и 29 января. Четверо мужчин, видимо, что-то отмечали. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства ЧП. На данный момент основная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ночь на 30 января в Ярославле горел ресторан грузинской кухни.