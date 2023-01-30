На СВО погиб разведчик-пулеметчик из Ярославской области Иван Грачев

Во время проведения специальной военной операции погиб ярославец Иван Грачев. Фото: Правительство Ярославской области

Во время проведения специальной военной операции погиб ярославец Иван Грачев. Он служил по контракту разведчиком-пулеметчиком.

Прощание с ефрейтором Грачевым пройдет завтра, 31 января в Ярославле в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало церемонии – в 11:00.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, семья 28-летнего военнослужащего получит материальную помощь. У Ивана Грачева остались мама и супруга.