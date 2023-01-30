В центре Ярославля горел грузинский ресторан

В Ярославле ночью 30 января загорелся грузинский ресторан «Veriko» Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле ночью 30 января загорелся грузинский ресторан «Veriko», который находится на улице Большая Октябрьская,49. В это время посетителей в заведении уже не было.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:50. Было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожарные справились с огнем в 03:15. Горела веранда заведения. Пламя уничтожило уличную мебель и навесную крышу на площади в 10 квадратных метров. Закопчена наружная стена заведения и потолок внутри ресторана.

Причины пожара устанавливаются.