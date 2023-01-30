Супруги из Рыбинска перевели мошенникам более 6 миллионов рублей

Рыбинцы отдали мошенникам больше 6 миллионов кредитных денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 6,5 миллионов рублей отдали мошенникам муж и жена из Рыбинска. На протяжении восьми дней, действуя так, как говорили им аферисты, супруги набрали кредитов и перевели все деньги на «безопасные» счета.

- Первый звонок от неизвестных поступил на телефон 47-летнего мужчины в середине января. Звонивший представился сотрудников службы безопасности банка и сообщил, что на рыбинца якобы оформлен кредит. Под предлогом отмены операции потерпевшему предложили действительно оформить на себя кредит в 5 миллионов рублей и перевести деньги на «безопасные» счета, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Житель Рыбинска сделал все, что требовал «сотрудник банка». По злоумышленник на этом не остановился – 5 миллионов ему показалось, видимо, мало.

Звонки от службы безопасности продолжались еще несколько дней. В это время рыбинцы находились в Московской области и там в одном из отделений банка оформили займ еще на 1 миллион 440 тысяч рублей. Деньги также перевели на «безопасные счета». 45-летняя жена знала о действиях своего супруга, но ничего не предпринимала. А чуть позже позвонили и ей: убедили взять кредит на 100 тысяч рублей и «обезопасить» личные накопления в 45 тысяч.

Общий итог, причиненный семье, составил 6 миллионов 208 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».