Во время СВО погиб доброволец из Ярославской области Дмитрий Сергунин

Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагическая новость пришла в поселок Петровское Ростовского района. Во время специальной военной операции погиб местный житель Дмитрий Сергунин.

- Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем. Свой долг он исполнил с честью и достоинством, - сообщили в администрации сельского поселения. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

О месте и времени прощания с Дмитрием будет сообщено дополнительно.

- Когда узнал, до последнего надеялся, что это не правда, - пишет знакомый погибшего.