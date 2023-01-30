Во время СВО погиб доброволец из Ярославской области Дмитрий Сергунин

Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трагическая новость пришла в поселок Петровское Ростовского района. Во время специальной военной операции погиб местный житель Дмитрий Сергунин.
- Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем. Свой долг он исполнил с честью и достоинством, - сообщили в администрации сельского поселения. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
О месте и времени прощания с Дмитрием будет сообщено дополнительно.
- Когда узнал, до последнего надеялся, что это не правда, - пишет знакомый погибшего.