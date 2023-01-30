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НовостиОбщество30 января 2023 7:01

Во время СВО погиб доброволец из Ярославской области Дмитрий Сергунин

Он жил в поселке Петровское Ростовского района
Полина Вачнадзе
Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем.

Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагическая новость пришла в поселок Петровское Ростовского района. Во время специальной военной операции погиб местный житель Дмитрий Сергунин.

- Дмитрий ушел на спецоперацию добровольцем. Свой долг он исполнил с честью и достоинством, - сообщили в администрации сельского поселения. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

О месте и времени прощания с Дмитрием будет сообщено дополнительно.

- Когда узнал, до последнего надеялся, что это не правда, - пишет знакомый погибшего.