Синоптики предупредили ярославцев о 30-градусных морозах

Синоптики рассказали о погоде первых двух недель февраля. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

Наступившая неделя в Ярославле пройдет под знаком циклонов Северной Атлантики, сообщили в Центре «Фобос». Это значит, что будет преобладать пасмурная погода с ежедневными небольшими снегопадами.

- Температурный фон ожидается на 5-7 градусов выше многолетней нормы. По ночам воздух не будет остывать ниже -6, а днем столбики термометров продолжат стремиться к нулевой отметке, - сообщили в «Фобосе».

А это значит, что очереди в трамвпункты из-за гололедицы никуда не денутся.

30 и 31 января в Ярославле ожидается снегопад, туман и сильный ветер. С 1 по 4 февраля в городе будет держаться в основном плюсовая температура, идти небольшой снег.

Морозить начнет в воскресенье, 5 февраля. Дневная температура с +1 резко упадет до -9, а ночью столбики термометров опустятся до -20 и ниже. Самая морозная ночь ожидается с 11 на 12 февраля – синоптики прогнозируют -31 градус.