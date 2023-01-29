В Ярославской области в декабре снизилась до 11,6%

По прогнозу Банка России годовая инфляция продолжит снижаться. Фото: Андрей Лагунов

В декабре в Ярославской области инфляция снизилась до 11,6%, сообщает региональное отделение Банка России. Наш показатель несколько ниже, чем в ЦФО (12,5%) и в России (11,9%).

В декабре замедлился рост цен на некоторые виды колбас и изделий из фарша. Например, сосиски и сардельки в декабре 2022 года стоили меньше, чем в декабре года 2021-го. Также увеличение производства сахара отразилось на его стоимости и стоимости кондитерских изделий.

- Динамика цен на услуги, к сожалению, обратная. С 1 декабря были индексированы тарифы ЖКХ, это коснулось практически всех жителей региона, - сообщили в ярославском отделении Банка России.

По прогнозу Банка России годовая инфляция продолжит снижаться: в 2023 году этот показатель составит 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.