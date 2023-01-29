В Переславле-Залесском отремонтируют здание автостанции

В Переславле отремонтируют автостанцию. ФОТО: страница Михаила Евраева

В Переславле-Залесском планируют отремонтировать автостанцию. Об этом решении сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев после поездки в город.

- Приведем здание в порядок, чтобы оно соответствовало статусу въездных ворот в один из самых знаменитых городов Золотого кольца России, - сказал глава региона.

Из областной казны на эти цели будет выделено 10 миллионов рублей. Отремонтируют само здание, обустроят вентиляцию и обновят санитарные помещения. Кроме того, заасфальтируют территорию, где останавливаются автобусы, следующие по междугородным, межобластным и пригородным маршрутам.