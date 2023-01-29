Синоптики рассказали о погоде в Ярославле в первую неделю февраля

Всю неделю в Ярославле будет идти снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Центра "Фобос" дали прогноз погоды на последние дни января и первые дни февраля.

30 и 31 января нелегко придется метеочувствительным ярославцам - атмосферное давление будет пониженным. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег, местами дымка. Завтра в городе ночью -4..-6, днем -2..-4, а 31 января - ночью -1..-3, а днем потеплеет до +1 градуса.

Последние два дня января будут ветреными: 30 числа порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, 31-го - 12 метров в секунду.

В первый день февраля плюсовая температура вновь сменится на минусовую - ожидается -2 градуса. 2 февраля похолодает до -4, а третьего числа столбики термометров немного поднимутся - но всего лишь до -2 градусов.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, ожидается пасмурная погода и -3 градуса. Всю неделю в Ярославле будет идти снег.