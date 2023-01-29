На территории Завода ЛИТ в Переславле создадут креативное пространство

На территории Завода ЛИТ создадут креативное пространство. Фото: Правительство Ярославской области

На территории Завода ЛИТ в Переславле, которое в декабре прошлого года было выкуплено правительством Ярославской области, планирую создать креативное пространство.

- Здесь нужно сделать мощную точку притяжения. Когда мы утвердим концепцию, можно будет говорить о проектировании и искать финансирование. Мы объявим конкурс концепций и потом выберем лучшие идеи, – сказал губернатор региона Михаил Евраев.

На восьми тысячах квадратных метрах оборудуют кафе, рестораны и торговые точки, но главное, что здесь можно будет создавать проекты, связанные с искусством, образованием и дизайном.