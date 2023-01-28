Ярославским военным в зону СВО оправлено 23 тонны гуманитарной помощи

Для мобилизованных и добровольцев из Ярославской области в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Фото: Правительство Ярославской области

Для мобилизованных и добровольцев из Ярославской области в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Общий вес груза - 23 тонны. Здесь дизельные электрогенераторы, бензогенераторы, печи-буржуйки, утеплитель пенофол, стропы канатные и текстильные, автомобильное масло, перчатки, емкости для воды, бочки, канистры, ведра, полиэтиленовая пленка, тушенка, сигареты и спички.

- Груз собран по обращениям командиров военных частей с учетом пожеланий военнослужащих, - отметил замдиректора департамента региональной безопасности Сергей Максимов.

В комплектовании партии приняли участие «Ярдизельоптторг», группа компаний «Ярославский рядный двигатель», «ПроФлаг», «Искра», «Яртехнострой», ИП Татьяна Камалова. Транспорт выделила мэрия Ярославля.