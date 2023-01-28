В Ярославской области 55 человек заразились коронавиурсом 28 января

55 новых диагнозов COVID-19 поставили в Ярославской области за минувшие сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

55 новых диагнозов COVID-19 поставили в Ярославской области за минувшие сутки. Данные сообщил оперативный штаб.

Троим заболевшим потребовалась госпитализация. Смертей сегодня не зарегистрировано, выписано с больничного 17 ярославцев.

С начала пандемии по коронавирусу в Ярославской области заразилось 190 237 человек, скончались 2 888.

В России за сутки выявлено 7 219 новых случаев заражения COVID-19, 42 пациента скончались. Выздоровели 4 384 россиянина, что на 10,1% меньше по сравнению с 27 января. При этом число госпитализированных наоборот возросло на 5,3%. Сегодня их 989 человек.