В Ярославле откроют горячую линию по уборке туристических объектов

Ко многим туристическим объектам Ярославля сейчас не подойти из-за гололедицы и неубранного снега. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля планируют открыть горячую линию по оперативной уборке туристических объектов.

В чате, созданном в одном из мессенджеров, можно будет публиковать фото и писать, какую именно достопримечательность или объект благоустройства необходимо привести в порядок.

- Это имидж города, это наша возможность достойно показать наше культурное наследие приезжающим туристам. Важно также отметить, что и сами ярославцы, которые любят гулять по центральной части города, не должны испытывать неудобств, - сказала заммэра Елена Гудкевич.

Так, чтобы определить места туристического показа, где уборку нужно провести в ближайшее время, состоялась необычная экскурсия.

- В частности, сейчас остро стоит проблема, что из-за неубранного пространства невозможно подойти к туристическим точкам. Ярославль - один из трех городов России, который имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО во всей его исторической части. Это наша гордость, и это один из важнейших мотивирующих моментов, который привлекает к нам туристов, - рассказал заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г.Демидова Андрей Данилов.