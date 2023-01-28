Семья из Московской области организовала под Ярославлем нарколабораторию

Сотрудниками регионального УФСБ в Ростовском районе ликвидирована нарколаборатория. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками регионального УФСБ в Ростовском районе ликвидирована нарколаборатория, в которой производили синтетический наркотик. Оперативники изъяли более 26 килограммов мефедрона и более четырех тонн прекурсоров и продуктов синтеза.

Подозреваемые - семейная пара из Московской области. Мужчине 28 лет, женщине - всего 18. В конце 2022 года они приобрели дом и земельный участок, на котором оборудовали производство запрещенных препаратов.

- Подозреваемые незаконно произвели более 26 тысяч дох наркотического средства, - сказал официальный представитель УФСБ России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас муж и жена находятся под стражей. Не исключено, что за решеткой они останутся до конца дней своих - по данной статье им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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