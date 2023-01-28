В аварии под Ярославлем погиб мужчина

Сначала столкнулись автомобили УАЗ и "Фольксваген", от удара УАЗик отбросило в "Ладу". Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе на 21-м километре дороги "Золотое кольцо" вчера, 27 января, произошла авария. Сначала столкнулись автомобили УАЗ и "Фольксваген", от удара УАЗик отбросило на "Ладу", которая вылетела в кювет.

- В результате ДТП погиб водитель 60-летний водитель УАЗа. Водитель "Фольксвагена", мужчина 40 лет, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сейчас устанавливают обстоятельства аварии.