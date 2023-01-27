Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 января 2023 14:43

В Ярославской области утвердили схему одномандатных округов

Выборы 10 сентября 2023 года пройдут по новой схеме
Полина Вачнадзе
На внеочередном заседании Ярославской областной Думы была утверждена новая схема одномандатных округов.

На внеочередном заседании Ярославской областной Думы была утверждена новая схема одномандатных округов.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

На внеочередном заседании Ярославской областной Думы была утверждена новая схема одномандатных округов. Уже в этом году, 10 сентября, по ней пройдут выборы депутатов.

Сейчас в регионе насчитывается 995 828 избирателей. Всего сформируют 34 округа, к которым прикрепят от 26 361 до 32 217 человек.

- При нарезке мы попытались сохранить целостность округа. Сделать это было непросто, поскольку за 10 лет численность избирателей в Ярославской области стала на 54 тысячи меньше. Соответственно, округа у нас стали тоже численно меньше, - сообщили председатель регионального избиркома Елена Новик.

Кроме того, изменится и количество депутатов регионального заксобрания. Начиная с восьмого созыва, будет в областной парламент будут избираться 46 человек, а не 50, как было ранее.