В Ярославской области утвердили схему одномандатных округов

На внеочередном заседании Ярославской областной Думы была утверждена новая схема одномандатных округов. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

На внеочередном заседании Ярославской областной Думы была утверждена новая схема одномандатных округов. Уже в этом году, 10 сентября, по ней пройдут выборы депутатов.

Сейчас в регионе насчитывается 995 828 избирателей. Всего сформируют 34 округа, к которым прикрепят от 26 361 до 32 217 человек.

- При нарезке мы попытались сохранить целостность округа. Сделать это было непросто, поскольку за 10 лет численность избирателей в Ярославской области стала на 54 тысячи меньше. Соответственно, округа у нас стали тоже численно меньше, - сообщили председатель регионального избиркома Елена Новик.

Кроме того, изменится и количество депутатов регионального заксобрания. Начиная с восьмого созыва, будет в областной парламент будут избираться 46 человек, а не 50, как было ранее.