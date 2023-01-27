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НовостиПроисшествия27 января 2023 13:04

Следователи проводят проверку после травмирования мальчика в батутном центре Ярославля

Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести
Полина Вачнадзе
По инциденту в батутном центре следователи проводят проверку.

По инциденту в батутном центре следователи проводят проверку.

Фото: Полина Вачнадзе

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства, при которых 9-летний мальчик получил травмы. ЧП произошло в батутном центре на улице Республиканской вчера, 26 января.

Известно, что мальчика на «скорой» госпитализировали в детскую областную больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Информация о характере травм ребенка не разглашается.

- Организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.