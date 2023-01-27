Следователи проводят проверку после травмирования мальчика в батутном центре Ярославля

По инциденту в батутном центре следователи проводят проверку. Фото: Полина Вачнадзе

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства, при которых 9-летний мальчик получил травмы. ЧП произошло в батутном центре на улице Республиканской вчера, 26 января.

Известно, что мальчика на «скорой» госпитализировали в детскую областную больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Информация о характере травм ребенка не разглашается.

- Организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.