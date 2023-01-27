В Ярославской области похолодает до -20 градусов

В ночь на 28 января похолодает до -20 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, когда в Ярославль придет по-настоящему зимняя погода. Ждать осталось недолго: уже в ночь на 28 января похолодает до -20 градусов. Днем в субботу ожидается -10, будет ясно, но немного ветрено. Давление чуть выше нормы.

В воскресенье, 29 января, ожидается небольшой снег, местами дымка. Ночью -4..-6, днем до -5.

Начнется новая неделя с метели. 30 января, по прогнозам синоптиков, ветер усилится до 14 метров секунду. Ночью температура опустится до -8, днем – до -4 градусов.

Последний день января будет мало чем отличаться от предпоследнего. Прогнозируется сильный ветер и 3 градуса мороза.