В Рыбинске за два года планируют построить 11 домов и две гостиницы

В Рыбинске постоят 11 многоэтажек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В департаменте архитектуры и градостроительства Рыбинска рассказали о планах по строительству на ближайшие два года. В городе планируют возвести 11 многоквартирных домов и 72 – индивидуальных, две гостиницы, два промышленных объекта и несколько торговых.

- Инвесторы в город заходят охотно, подбирают земельные участки либо в собственность, либо в аренду. Работают застройщики из Ярославля, Костромы, Подмосковья и местные строительные компании, - рассказали в департаменте.

Рост числа туристов показал, что необходимо озаботиться строительством новых современных гостиниц. К 2024 году они появятся на улице Луначарского и на Волжской набережной.

«Верфь братьев Нобель» планирует построить слип поперечного типа, а компания «Минком» - цех механических изделий. Также выдано разрешение на постройку четырех складов, станции техобслуживания и гаражного бокса.

В 2023 году на улицах Луначарского, Труда и Плеханова откроются три новые торговые объекта, в 2024 году перечень пополнят еще два – на улицах Тракторной и 50 лет ВЛКСМ.