За сутки в травмпункты Ярославля обратились около 200 человек

В соловьевской больнице за минувшие сутки приняли 151 ярославца Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ледяной дождь, смена плюсовых температур на минусовые, работа коммунальных служб, оставляющая желать лучшего, и как итог – переполненные травмпункты города.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», в больницу имени Семашко с вечера четверга до 8 утра пятницы обратились 28 человек. А за сутки в этом травмпункте приняли 66 пострадавших, 55 из них получили травмы на скользких улицах.

В соловьевской больнице за минувшие сутки приняли 151 ярославца, 15 травмированным потребовалась госпитализация.