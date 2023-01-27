Мэрия Ярославля оштрафовала недобросовестных перевозчиков на 2,3 миллиона рублей

В мэрии Ярославля рассказали, как идет работа с недобросовестными перевозчиками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Ярославля рассказали, как идет работа с недобросовестными перевозчиками. Жалобы на общественный транспорт от пассажиров поступают практически ежедневно: то не соблюдается расписание, но автобусы не выходят на линии, то выходят, но в «убитом» состоянии.

Одна из мер борьбы с нарушителями – штрафы. По данным ДГХ, с 17 июля по 31 декабря прошлого года перевозчики были оштрафованы на 2 миллиона 308 тысяч рублей.

- С учетом фактического пробега, оплата муниципальных контрактов за указанный период была снижена на 112, 4 миллиона, - уточнили в мэрии.

Всего было направлено 119 требований об оплате штрафов. 17 из них направили в ПАТП-1 Ярославля, 16 – в Ярославское АТП. 13 штрафов получило ООО «Транском-Авто», по 12 – ООО «Автомиг» и ООО ППК. 11 штрафов выписали ИП Назимов А.Х, 10 – ООО «Гифтранс», 8 – АО «ЯрГЭТ». По семь раз штрафовали ИП Воронин и ООО «Трансмагистраль», шесть штрафов у ООО «Автократ».

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