Ярославская область заняла первое место в стране по благоустройству

В прошлом году, как сообщили в правительстве региона, были приведены в порядок почти 500 территорий. Фото: Правительство Ярославской области

По итогам 2022 года Ярославская область заняла первое место в России по количеству благоустроенных территорий на душу населения. Оценку проводили Министерство строительства. На втором месте по благоустройству Мурманская область, замыкает тройку лидеров Республика Карелия.

В прошлом году, как сообщили в правительстве региона, были приведены в порядок почти 500 территорий. Впервые в план ремонта вошла сельская местность.

На проект «Наши дворы» в 2022 году был заложен 1 миллиард 850 миллионов рублей. Благоустроено 230 дворов и 116 общественных пространств. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приведены в порядок 135 территорий, в том числе 94 двора и 41 общественное пространство. На эти цели было выделено 445,5 миллиона рублей федеральных средств и 18,6 миллиона из областного бюджета.

В этом году на благоустройство заложено более миллиарда рублей.

- В числе обязательных рекомендаций - замена навесных линий электропередачи на подземные, старых опор освещения - на современные, качественное оформление пешеходных дорожек: мощение плиткой либо укладка асфальтового покрытия с бордюрами. Отдельное внимание будет уделено устройству водоотводов и ливневок, озеленению, созданию парковочных зон. Требования к обустройству детских площадок: укладка безопасного покрытия и установка ограждений, - уточнили в региональном правительстве.

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