В батутном центре Ярославля травмировался ребенок

Мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 26 января, в батутном центре Ярославля на улице Республиканской травму получил ребенок. Мальчику потребовалась помощь медиков – его увезли на машине скорой помощи в детскую областную больницу.

- Ребенок находится в клинике в состоянии здоровья средней тяжести, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Какую травму получил мальчик, в департаменте не уточняют.

В апреле прошлого года в спортивном комплексе травмировался мальчик. ЧП произошло во время первенства России по спортивной гимнастике.