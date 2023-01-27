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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:57

В батутном центре Ярославля травмировался ребенок

Мальчик находится в детской областной больнице
Полина Вачнадзе
Мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 26 января, в батутном центре Ярославля на улице Республиканской травму получил ребенок. Мальчику потребовалась помощь медиков – его увезли на машине скорой помощи в детскую областную больницу.

- Ребенок находится в клинике в состоянии здоровья средней тяжести, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Какую травму получил мальчик, в департаменте не уточняют.

В апреле прошлого года в спортивном комплексе травмировался мальчик. ЧП произошло во время первенства России по спортивной гимнастике.