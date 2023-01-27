Ямы заливают литым асфальтобетоном. Фото: Мэрия Ярославля

На Суринском путепроводе в Ярославле начался ямочный ремонт. Выбоины заливают литым асфальтобетоном, использовать который разрешено при минусовых температурах воздуха.

- Поскольку ремонт проводится в дневное время, возникает некоторое неудобство, связанное с интенсивностью движения. Участок, где только что проведены работы, некоторое время будет закрыт, чтобы асфальт застыл. Данным способом ремонтировать дороги возможно только днем, - сказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

По подсчетам на ямочный ремонт уйдет около 50 тонн смеси. Зальют ей самый проблемные места, на которые чаще всего жалуются водители. Их список составлен с учетом требований Госавтоинспекции.