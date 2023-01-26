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НовостиОбщество26 января 2023 15:18

В Ярославле отремонтируют восемь трамвайных переездов

Ремонт пройдет в 2023 году
Полина Вачнадзе
В 2023 году в Ярославле планируют отремонтировать восемь трамвайных переездах.

В 2023 году в Ярославле планируют отремонтировать восемь трамвайных переездах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ярославле планируют отремонтировать восемь трамвайных переездах: на шести пройдет капремонт, на двух – ямочный.

- Часть из трамвайных переездов будут восстановлены в рамках гарантийного ремонта, часть - за счет привлечения подрядчиков и проведения капитального ремонта, - уточнил начальник управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергей Волканевский.

Всего в городе 69 трамвайных переездов и многие из них находятся в плачевном состоянии. За три последних года подрядчики привели в порядок половину, но не везде эффект оказался долгосрочным.