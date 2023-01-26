Поставлять питание в детские сады Ярославля будет владимирская компания

Поставками питания в 13-ть детских садов Ярославля займется компания из Владимира. Фото: Мария ЛЕНЦ

Поставками питания в 13-ть детских садов Ярославля займется компания из Владимира. Муниципальные контракты будут заключены с детсадами №№2, 6, 18, 25, 35, 69, 78, 99, 101, 112, 114, 151 и 176.

Питанием малышей владимирская фирма будут заниматься до конца 2023 года. Общая сумма контрактов составляет 92,5 миллиона рублей.

Кто займется поставками питания в другие детские сады города, пока не ясно, конкурсные процедуры продолжаются. Завершиться они должны в начале февраля.

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