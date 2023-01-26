Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 14:10

На СВО погиб один из основателей пограничного братства Дмитрий Дратцев

Прощание с военнослужащим пройдет 30 января
Полина Вачнадзе
Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области.

Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области Дмитрий Дратцев. На СВО он служил в расчете гаубично-артиллерийской батареи.

- Дмитрий Дратцев срочную службу проходил в пограничных войсках Биробиджанского пограничного отряда. В Ярославле и Тутаеве являлся одним из основателей Пограничного братства, участвовал во всех патриотических мероприятия, - пишут погибшем в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте. – У Дмитрия остались жена и двое детей.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 30 января в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало – в 11:00.