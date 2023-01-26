На СВО погиб один из основателей пограничного братства Дмитрий Дратцев

Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области Дмитрий Дратцев. На СВО он служил в расчете гаубично-артиллерийской батареи.
- Дмитрий Дратцев срочную службу проходил в пограничных войсках Биробиджанского пограничного отряда. В Ярославле и Тутаеве являлся одним из основателей Пограничного братства, участвовал во всех патриотических мероприятия, - пишут погибшем в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте. – У Дмитрия остались жена и двое детей.
Церемония прощания с военнослужащим пройдет 30 января в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало – в 11:00.