На СВО погиб один из основателей пограничного братства Дмитрий Дратцев

Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время спецоперации погиб военнослужащий из Ярославской области Дмитрий Дратцев. На СВО он служил в расчете гаубично-артиллерийской батареи.

- Дмитрий Дратцев срочную службу проходил в пограничных войсках Биробиджанского пограничного отряда. В Ярославле и Тутаеве являлся одним из основателей Пограничного братства, участвовал во всех патриотических мероприятия, - пишут погибшем в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте. – У Дмитрия остались жена и двое детей.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 30 января в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало – в 11:00.