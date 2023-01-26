Пенсионеры из Угличского района отдали мошенникам 1,5 миллиона рублей за «спасение» родных

Злоумышленники вернулись к старой схеме развода людей на деньги. Фото: Полина Вачнадзе

Сразу несколько пенсионеров, проживающих в Угличском районе, обратились в полицию. Пожилые люди стали жертвами мошенников, которые вспомнили старую, но, как оказалось, рабочую схему развода людей на деньги.

- На стационарные телефоны звонили неизвестные, представлялись родственниками и сообщали, что якобы стали виновниками ДТП, и теперь им грозит уголовная ответственность. Далее трубку брал «сотрудник правоохранительных органов», который предлагал пенсионерам заплатить, чтобы в отношении их родных не возбуждались уголовные дела. Потерпевшие передавали денежные средства в размере от 250 до 600 тысяч рублей неизвестной женщине, которая приезжала к ним домой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать девушку, которая в этой схеме выступала курьером. 18-летняя жительница Нижнего Новгорода пояснила, что в мессенджере неизвестный человек предложил ей работу: нужно было проехаться по адресам, собрать деньги и перевести их на указанные счета. В качестве вознаграждения она получала определенный процент. При себе у задержанной была сумма в 700 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к совершению других подобных преступлений. Расследование продолжается, - сказали в полиции.

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