Под Ярославлем при столкновении с грузовиком погибли трое жителей Вологодской области

Легковушка после столкновения с грузовиком превратилась в груду металла. Фото: УМВД по Ярославской области

Около часа ночи 26 января на трассе М8 в Даниловском районе произошло ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель «Киа» не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик «Скания».

Легковушка превратилась в груду металла. Водитель и пассажиры автомобиля, женщины 42 и 33 лет, погибли на месте еще до приезда скорой помощи. Все они были жителями Вологодской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Просим водителей неукоснительно соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Вчера региональное управление МЧС предупреждало ярославцев о мокром снеге и гололедице. Не исключено, что в том числе и скользкая дорога стала причиной смертельного столкновения.