В Ярославле задержали вандалов, испортивших подъезд в брагинской многоэтажке

В Ярославле прокуратура будет контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении подростков. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле в отношении двух юных вандалов, которое от нечего делать разгромили подъезд многоэтажки в Дзержинском районе, возбуждено уголовно дело.

Несколько дней назад в группе "Подслушано в Ярославле" опубликовали видео, снятое 19 января камерами наблюдения. Двое молодых людей сначала пинают почтовые ящики, потом отрывают их от стен и швыряют на пол.

- Ждем родителей с инструментами и деньгами на восстановление и покупку испорченного имущества, уборку подъезда и лифта. Или будет написано заявление участковому, - предупредили жильцы подъезда в соцсетях. Желающих мирным путем решить конфликт не нашлось.

Как оказалось, юные ярославцы, которым было скучно, не только сломали ящики, но и изрисовали лифт.

Благодаря камерам видеонаблюдения установить личности молодых людей труда не составило. Одному из них 21 год, второму - 15 лет. Несовершеннолетний уже стоит на профилактическом учете.

- Оба в момент совершения противоправных действий находились в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в УМВД по Ярославской области.

В отношении 21-летнего ярославца составлен протокол за то, что он напоил своего несовершеннолетнего приятеля. А родители юного вандала привлечены к ответственности за нахождение сына в состоянии опьянения.

Дебоширам по статье о вандализме грозит до трех лет лишения свободы. За свой поступок придется расплачиваться и 15-летнему парню - по данной статье к уголовной ответственности привлекают с 14-и лет.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль. Кроме того, прокуратура области организовала по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ведомства.