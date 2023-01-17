Ярославцы оформили в ВТБ ипотеку на 3,3 млрд рублей

Средний размер займа в регионе превысил 3 млн рублей. Чуть менее половины сделок (43%) пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.

Одним из рекордных месяцев по ипотечным выдачам стал декабрь. Ярославцы за последний месяц года оформили в банке займов на 365 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий программ господдержки ипотеки.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером роста ипотечного кредитования в регионе. По «Семейной ипотеке» в 2022 году ярославцы получили 557 млн рублей. По программе «Ипотека с господдержкой-2020» - 820 млн рублей. Также банк предоставил льготные займы на покупку жилья специалистам в сфере IT почти на 32 млн рублей.

Банк ВТБ (ПАО) в целом в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.