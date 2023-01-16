В Ярославле две пенсионерки отдали свои сбережения мошенникам Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле активно продолжают орудовать мошенники. На этот раз из-за них денег лишились две пенсионерки.

В полицию Ленинского района обратилась 78-летняя женщина и рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась ее внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП. Для решения этой проблемы ей нужны были деньги. Местная жительница поверила звонившей, сняла со своего счета 500 тысяч рублей и отдала их неизвестному мужчине.

Позже выяснилось, что этот 19-летний молодой человек – подозреваемый – работал липовым курьером, забирал деньги у пожилых людей и передавал их злоумышленникам.

- В настоящее время полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного подобного факта в Дзержинском районе: по аналогичной схеме он получил от 88-летней пенсионерки деньги в сумме 75 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.