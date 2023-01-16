В Ярославской области с начала января произошло семь ДТП с участием лосей

В Ярославской области участились случаи выхода лосей на дороги. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области участились случаи выхода лосей на дороги. За январь уже произошло семь аварий, которые спровоцировали сохатые. По словам специалистов, такая сезонная активность животных связана с обработкой трасс солевыми реагентами. Кроме того, лосей привлекает древесно-веточный корм, которого немало в придорожной полосе.

- В регионе проводятся мероприятия для обеспечения безопасности граждан и сохранения биоресурсов. В прошлом году смонтировано семь макетов лосей со светоотражающими элементами. Макеты установлены в местах, где фиксируется наибольшее число ДТП с участием диких животных, - сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира – государственный охотничий инспектор Ярославской области департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Кроме того, на трассе Ярославль – Рыбинск установлены новые ограждения протяженностью более 1 600 метров – по 809 метров с каждой стороны. В 2023 году работа по установке таких заборов продолжится, осталось только определить места, где они необходимы.

Участки, где дикие животные наиболее часто выходят на дороги, можно посмотреть на Геопортале Ярославской области. Выберите во всплывающем окне «Экстренные службы и безопасность», далее – «Карта ДТП с дикими животными».

Если вы сбили лося, не покидайте место ДТП. Поставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию и вызовите сотрудников ГИБДД. За сбитого лося предусмотрено возмещение ущерба в размере 80 тысяч рублей. Если гражданская ответственность водителя, совершившего наезд на животное, застрахована, то обязанность по возмещению ущерба возлагается на страховую компанию.