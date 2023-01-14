В Ярославле столкнулись автобус и иномарка

В Ярославле столкнулись автобус и "Тойота". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вечером 13 января произошло ДТП. На Суздальском шоссе столкнулись автобус №13 и "Тойота".

На фото, опубликованных в соцсетях видно, что автобус прижал легковушку к сугробу

Иномарку вынесло в сугроб, автобус зажал ее с пассажирской стороны.

Пострадавших в этой аварии, к счастью, нет. Полиция сейчас устанавливает причину столкновения и виновных. По словам очевидцев, водитель автобуса всю дорогу ехал аккуратно, и в том месте, где произошло ДТП, также не лихачил и правил дорожного движения не нарушал.