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НовостиПроисшествия12 января 2023 13:01

Пожилая ярославна обменяла 180 тысяч рублей на «Билеты банка приколов»

Возбуждено дело по статье «Мошенничество»
Полина Вачнадзе
Ярославской пенсионерке обменяли настоящие деньги на билеты банка приколов.

Ярославской пенсионерке обменяли настоящие деньги на билеты банка приколов.

Фото: Полина Вачнадзе

В отдел полиции обратилась 81-летняя жительница Дзержинского района Ярославля. Мошенница обманом лишила пожилую женщину ее накоплений, обменяв настоящие деньги на «Билеты банка приколов».

- В квартиру потерпевшей пришла неизвестная, которая представилась работником государственной организации. Она рассказала, что всем пенсионерам необходимо обменять деньги на новые купюры. И пожилая женщина отдала гостье 180 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Оперативные мероприятия завершились задержанием подозреваемой. Женщине 41 год, она нигде не работает, живет в Ярославском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».