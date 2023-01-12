Пожилая ярославна обменяла 180 тысяч рублей на «Билеты банка приколов»

Ярославской пенсионерке обменяли настоящие деньги на билеты банка приколов. Фото: Полина Вачнадзе

В отдел полиции обратилась 81-летняя жительница Дзержинского района Ярославля. Мошенница обманом лишила пожилую женщину ее накоплений, обменяв настоящие деньги на «Билеты банка приколов».

- В квартиру потерпевшей пришла неизвестная, которая представилась работником государственной организации. Она рассказала, что всем пенсионерам необходимо обменять деньги на новые купюры. И пожилая женщина отдала гостье 180 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Оперативные мероприятия завершились задержанием подозреваемой. Женщине 41 год, она нигде не работает, живет в Ярославском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».