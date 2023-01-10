В Ярославле из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием погибла 42-летняя женщина

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 42-летней женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 42-летней женщины во время пожара в квартире на улице Куропаткова.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с газовым оборудованием в ходе собственных действий. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возможно, что хозяйка квартиры грелась у плиты и случайно задела огонь одеждой.