В больницу №9 Ярославля поступило новое оборудование на 18 миллионов рублей

Флюорограф, способный за час провести около 30 исследований, установлен во второй поликлинике на улице Труфанова. Фото: Правительство Ярославской области

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для ярославской больницы №9 закуплено оборудование на 18 миллионов рублей. В клинику уже поступили аппарат УЗИ, флюорограф и эндоскоп.

Флюорограф, способный за час провести около 30 исследований, установлен во второй поликлинике на улице Труфанова.

- У аппарата стационарный плоскопанельный детектор мощностью более 3 тысяч пикселей и размером рабочего поля 43 квадратных сантиметра. При таких характеристиках качество проводимых исследований значительно выше, а диагнозы – точнее, – сказала заведующая поликлиникой Ольга Снигирева. – По результатам обследования врачи могут быстрее назначить лечение, которое будет более эффективным.

Новые аппараты УЗИ, установленные в поликлиниках больницы, позволили сократить время ожидания исследования пациентами.

В ближайшее время клинику ждет еще одно дорогостоящее приобретение – МРТ за 84 миллиона рублей. Его планируют использовать в поликлинике №1.