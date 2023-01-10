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НовостиЗдоровье10 января 2023 15:08

В больницу №9 Ярославля поступило новое оборудование на 18 миллионов рублей

В ближайшее время придет магнитно-резонансный томограф за 84 миллиона
Полина Вачнадзе
Флюорограф, способный за час провести около 30 исследований, установлен во второй поликлинике на улице Труфанова.

Флюорограф, способный за час провести около 30 исследований, установлен во второй поликлинике на улице Труфанова.

Фото: Правительство Ярославской области

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для ярославской больницы №9 закуплено оборудование на 18 миллионов рублей. В клинику уже поступили аппарат УЗИ, флюорограф и эндоскоп.

Флюорограф, способный за час провести около 30 исследований, установлен во второй поликлинике на улице Труфанова.

- У аппарата стационарный плоскопанельный детектор мощностью более 3 тысяч пикселей и размером рабочего поля 43 квадратных сантиметра. При таких характеристиках качество проводимых исследований значительно выше, а диагнозы – точнее, – сказала заведующая поликлиникой Ольга Снигирева. – По результатам обследования врачи могут быстрее назначить лечение, которое будет более эффективным.

Новые аппараты УЗИ, установленные в поликлиниках больницы, позволили сократить время ожидания исследования пациентами.

В ближайшее время клинику ждет еще одно дорогостоящее приобретение – МРТ за 84 миллиона рублей. Его планируют использовать в поликлинике №1.