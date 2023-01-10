В Ярославскую область 11 января приедет поезд Деда Мороза Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область 11 января приедет поезд Деда Мороза. Он заедет в Данилов и Ярославль.

В Данилове он пробудет час – с 9:35 до 10:35 для всех желающих запланирована развлекательная программа. В Ярославле поезд задержится на шесть часов – на вокзале он простоит с 12:35 до 18:35.

- Гостей также ждет бесплатная анимационная программа с Дедом Морозом и артистами, а те, кто заранее купил билеты, смогут посетить передвижную резиденцию, - сообщили в правительстве Ярославской области.