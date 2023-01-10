В Рыбинске за три года отремонтируют больше 80 многоэтажек Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске за три года отремонтируют больше 80 многоэтажек. В 2023 году планировалось провести работы в 22 домах, на данный момент в 17 – они уже завершены. Также, в 2023 году будут составлены 11 проектов для реализации их в 2024.

- В прошлом году планировалось выполнить только проектирование, чтобы вести ремонты в 2023 и 2024 годах. Но так как проекты были уже готовы, начать работы удалось раньше срока. Кроме ремонтов, ведутся работы по замене лифтов в девяти МКД, они на завершающей стадии, - подчеркнула заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Заменить нужно 17 лифтов в девяти домах, 16 лифтов уже ожидают приемки административно-техническим надзором.

Всего в 2024 году планируют отремонтировать 35 домов, в 2025 году - 24.