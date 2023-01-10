МЧС предупредило ярославцев о порывах ветра до 15 м/c Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС предупредило жителей Ярославской области о порывах ветра до 15 м/с, а также о гололедице 11 января. Ярославцам нужно быть аккуратнее в среду днем, а водителям держать на дороге среднюю скорость.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.