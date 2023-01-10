В Ярославле в ДТП на Октябрьском мосту пострадали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 9 января, на Октябрьском мосту произошло ДТП.

Столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего молодого человека и «Шкода», за рулем которой был 49-летний мужчина.

Сначала в отделении регионального УМВД сообщили только о двух пострадавших – о водителе «Фольксвагена» и 19-летней пассажирке этой машины. Немного позже стало известно о третьем пострадавшем – водителе «Шкоды». Всем трем назначено амбулаторное лечение.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.