В Ярославле Дед Мороз стал жертвой мошенников

Мошенники списали с карты ярославца 130 тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ярославле мошенники обманули Деда Мороза, а точнее, 29-летнего горожанина, который в новогодние праздники решил подработать сказочным волшебником.
В начале декабря на сайте бесплатных объявлений мужчина разместил сообщение о предоставлении услуг Дела Мороза с выездом на дом. В начале нового года ему позвонил потенциальный заказчик и предложил оплатить услугу онлайн-переводом на карту.
- Во время разговора мошенник под предлогом перевода денег попросил ярославца сообщить ему реквизиты карты, а также смс-коды, поступившие на телефон. После того, как ярославец продиктовал коды, с его карты списалось более 130 тысяч рублей за покупку в интернет-магазине, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Жертва мошенничества обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.