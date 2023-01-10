С 11 января школы Ярославля возвращаются к обычному учебному процессу

С 11 января школьники Ярославля будут учиться в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 января школы Ярославля будут работать в обычном режиме. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Артем Молчанов.

В понедельник и вторник в школах из-за 30-градусных морозов отменили занятия в младших классах, а учеников 5-11 классов перевели на режим свободного посещения. Но уже завтра, 11 января, в Ярославле потеплеет – днем, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», ожидается всего -10 градусов. В четверг и в пятницу будет -8..-7 градусов.

Артем Молчанов напомнил о необходимости соблюдать температурный режим в классах и столовых, и обеспечить школьников горячим питанием.