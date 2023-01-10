В Ярославле заканчиваются противогололедные материалы

В Ярославле подходят к концу запасы песко-соляной смеси и реагентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле подходят к концу запасы песко-соляной смеси и реагентов, предназначенных для обработки улиц от льда. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

- Тот ресурс, что был запасен на весь зимний период, заканчивается. Только в декабре выпало две месячные нормы осадков, несколько раз были обледенения. В начале января то же самое. Противогололедных материалов должно хватить до конца месяца, - сказал Николай Степанов.

Но зам по ЖКХ обещал решить эту проблему. Сейчас идет процесс закупки новой партии реагентов и соли. Их должно хватить до конца сезона.

В начале января ярославцы в социальных сетях жаловались на ужасную уборку города от снега и льда. Областной центр на несколько дней превратился в один большой каток, ситуация, по словам ярославцам, сложилась критическая.