В Переславле хотят поставить памятник погибшему на СВО «Коту Баюну» Ивану Сапунову

В Переславле планируют поставить памятник добровольцу, погибшему на СВО. ФОТО: Анна Туманова, группа "Подслушано в Переславле" ВКонтакте

9 января в Переславле простились с рядовым Иваном Сапуновым. На СВО отец четверых детей пошел добровольцем, по зову сердца, и героически погиб в конце декабря.

Многим переславцам и жителям Ярославской области Иван был известен под ником Кот Баюн. Мужчина помогал людям и животным, организовывал сборы в соцсетях, часто его видели верхом на велосипеде с коляской, куда он складывал матрасы для бездомных кошек и собак. Памятник в виде копии этого велосипеда активисты предложили установить в Переславле.

- Я считаю, что Кот Баюн был одной из городских достопримечательностей. Сейчас он стал городской легендой. Как Берендей, как Плещеево озеро, как Музей Хитростей и смекали и многое другое. Горько осознавать, что его велосипед с коляской никуда больше не поедет. Или поедет, но не с ним, - пишет в группе «Подслушано в Переславле» Анна Туманова. – Поэтому хочу предложить скинуться и создать памятник. Малую форму отлить в натуральную величину из чугуна и припарковать в месте, которое выберут горожане, копию его велика. Может быть, с сидящим котиком или свернувшимся калачиком песиком на горе матрасов.

В комментариях к посту многие идею поддержали и даже предложили свои варианты.

- Я думаю, большинство участников группы согласятся с тем, что идея хорошая. Единственное, я бы предложила в качестве объекта использовать все же фигуру Кота Баюна, а не велосипед, не нарочито большую, а сдержанную. Каким, насколько я поняла, был сам Иван, тихо и достойно делавший свои дела. Пусть это будет собирательный образ не для всех погибших, а для таких вот неравнодушных, немногословных ребят, с чистым сердцем, - пишет Светлана Б.

Нашлись и те, кто не в восторге от идеи.

- Лучше пойти и поставить свечку и помолиться за его душу, вот это будет полезнее для него в данной ситуации, - высказывает свое мнение Даша К.

Некоторые считают, что те деньги, которые могут пойти на памятник, лучше направить в помощь бездомным животным и тем самым продолжить дело Ивана.