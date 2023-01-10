Обвинение попросило для бывшего ярославского депутата 17,5 лет по дело о создании нарколаборатории

Завтра, 11 января, в Ярославском областном суде огласят приговор Александру Бортникову. Фото: Иван ВИСЛОВ

Завтра, 11 января, в Ярославском областном суде огласят приговор бывшему депутату муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александру Бортникову и двум его подельникам.

- Гособвинение просит признать подсудимых виновными в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере, а также в приобретении и хранении прекурсоров, - сообщили в пресс-службе суда.

Александру Бортникову грозит 17,5 лет лишения свободы, остальным обвиняемым – 17 и 16,5 лет заключения.

Нарколабораторию, которая проработала в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района около полугода, оперативники накрыли в январе 2022-го. За это время, считает следствие, обвиняемые успели изготовить более 15 килограммов «синтетики» для последующей продажи. При задержании в дачном домике изъяли более 112 килограммов прекурсоров наркотических средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников прокомментировал арест сына за изготовление наркотиков: «Пусть сия чаша минует вас»

Александра Бортникова задержали в середине января (подробнее)