В Заволжском районе Ярославля взорвали заброшенные элеваторы

На улице Колышкина в Ярославле завершился снос зданий зернохранилища и башен бывшей хлебной базы №61. Фото: Мэрия Ярославля

На улице Колышкина в Ярославле завершился снос зданий зернохранилища и башен бывшей хлебной базы №61.

Подрыв оставшихся строений был назначен на полдень 9 января. На улице 30-градусный мороз, возможно, поэтому работы пришлось отложить. Только около трех часов дня элеватор окончательно перестал существовать. Как сообщает ГТРК «Ярославия», одно из пяти строений, отправленных под снос, пришлось подрывать дважды, стены его оказались очень крепкими.

Сносить заброшенный элеватор начали в ноябре прошлого года. Но и тогда все шло не так гладко, как хотелось: одно здание рухнуло сразу, второе – только через час.

В ближайшее время территорию, на которой находились зернохранилища и башни, построенные еще в 1938 году, начнут приводить в порядок. На этом месте собственник планирует построить несколько малоэтажных жилых домов.