В Ярославской области пройдет масштабный зимний заплыв Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области состоится масштабный зимний заплыв. Открытый турнир по зимнему плаванию «Кубок дружбы» пройдет в Переславле с 12 по 15 января. В заплыве могут принять участие мужчины и женщины старше 18 лет.

- Организатором мероприятия выступает Всероссийская Федерация зимнего плавания. В замерзшем водоеме в ресторанно-гостиничном комплексе «Лесная сказка» для спортсменов будут вырублены 4 дорожки. Участники преодолеют дистанции 25, 50, 100, 200 метров, проведут командные эстафеты и заплывы в гидрокостюмах, - сообщили в мэрии Ярославля.