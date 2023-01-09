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НовостиОбщество9 января 2023 15:47

В Ярославской области пройдет масштабный зимний заплыв

В нем примут участие более 100 спортсменов со всей страны
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области пройдет масштабный зимний заплыв

В Ярославской области пройдет масштабный зимний заплыв

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области состоится масштабный зимний заплыв. Открытый турнир по зимнему плаванию «Кубок дружбы» пройдет в Переславле с 12 по 15 января. В заплыве могут принять участие мужчины и женщины старше 18 лет.

- Организатором мероприятия выступает Всероссийская Федерация зимнего плавания. В замерзшем водоеме в ресторанно-гостиничном комплексе «Лесная сказка» для спортсменов будут вырублены 4 дорожки. Участники преодолеют дистанции 25, 50, 100, 200 метров, проведут командные эстафеты и заплывы в гидрокостюмах, - сообщили в мэрии Ярославля.