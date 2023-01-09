Wink покажет сериал о серийном убийце

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink представил первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере исполнили Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко.

Фильм основан на реальных событиях 1986 года. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (играет Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.

Фильм «Фишер» основан на реальных событиях. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

— Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ, — отметил генеральный продюсер сериала «Фишер» Федор Бондарчук.

Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале.