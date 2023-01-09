В Ярославле умерла телеведущая и преподаватель ЯГПУ. ФОТО: группа центральной библиотеки Ярославля ВКонтакте
В Ярославле 7 января умерла Наталья Бекетова - кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, автор и ведущая телевизионной программы на канале ЯТС «По секрету Вам». Также Наталья Бекетова была членом Общественной Палаты Ярославля.
Помимо этого, телеведущая имела множество наград: знак «За доблестный труд», почетная грамота Министерства образования и науки, губернаторская премия за заслуги в развитии культуры и искусства и другие.
Наталья Бекетова скончалась после продолжительной болезни.